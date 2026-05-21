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Antrax responde a la polémica con Lancer tras el reto

El participante explicó qué detonó la tensión y habló de la actitud de su compañero.

Antrax habló sobre el conflicto que surgió con Lancer después del reto, asegurando que prefiere quedarse con los comentarios y opiniones del resto de su equipo. Durante la conversación, explicó qué situaciones provocaron la tensión entre ambos y cómo se vivió el ambiente tras la competencia. Sus declaraciones dejaron ver que el desacuerdo sigue dando de qué hablar dentro de la cocina más famosa de México.

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