Carmen comete grave error en MasterChef 24/7 y deja sin platillo a Zahie

La capitana Carmen vivió un momento complicado en MasterChef 24/7 al entregar incompletas las entradas para los chefs. El error provocó que la chef Zahie Téllez se quedara sin probar uno de los platillos, situación que generó tensión inmediata y comentarios dentro de La Parrilla. El incidente podría traer consecuencias importantes para el desempeño de su equipo durante el reto de la noche.