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Carmen comete grave error en MasterChef 24/7 y deja sin platillo a Zahie

Un descuido en plena entrega desató tensión y fuertes reacciones en la cocina de MasterChef 24/7.

La capitana Carmen vivió un momento complicado en MasterChef 24/7 al entregar incompletas las entradas para los chefs. El error provocó que la chef Zahie Téllez se quedara sin probar uno de los platillos, situación que generó tensión inmediata y comentarios dentro de La Parrilla. El incidente podría traer consecuencias importantes para el desempeño de su equipo durante el reto de la noche.

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