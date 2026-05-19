Carmen y “Lula” dominan MasterChef 24/7 y conquistan las capitanías de la noche
La competencia ya tiene nuevas líderes tras una de las noches más intensas en la cocina.
La cocina de MasterChef 24/7 vivió un momento decisivo cuando Carmen logró conquistar a los chefs con el mejor platillo de la noche, convirtiéndose en la primera capitana del reto. Además, “Lula” también destacó con su desempeño culinario y consiguió quedarse con la segunda capitanía, asegurando así una posición clave dentro de la competencia y demostrando su nivel frente al resto de participantes.