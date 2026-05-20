Carmen, Lula y Jazmín arman sus equipos y desatan tensión en MasterChef 24/7

La estrategia tomó protagonismo en MasterChef 24/7 cuando Carmen, Lula y Jazmín eligieron a los participantes que formarán parte de sus equipos para el reto de la noche. Entre decisiones inesperadas, preferencias y tensión entre los concursantes, las nuevas capitanas comenzaron a definir el rumbo de la competencia en una dinámica que podría marcar diferencias importantes dentro de la cocina.