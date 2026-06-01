¡ÚLTIMO MOMENTO! Carmen se convierte en la segunda SALVADA de hoy 31 de mayo del 2026

La cocina más famosa de México vivió una noche llena de emociones, tensión y grandes sorpresas durante el primer reto del domingo de eliminación en MasterChef 24/7. Los portadores del delantal negro tuvieron 35 minutos para demostrar su talento, creatividad y sazón en una prueba que puso a todos al límite.

Tras una intensa evaluación, los Chefs reconocieron el esfuerzo y la calidad de los platillos presentados. La primera en asegurar su permanencia fue Jazmín, quien logró conquistar a los jueces con una preparación que destacó por su sabor y ejecución.

Sin embargo, la gran sorpresa de la noche estaba por llegar. Cuando parecía que el reto había terminado, los Chefs anunciaron que habría un segundo cocinero salvado. La noticia tomó por sorpresa tanto a los participantes como a los seguidores del reality.

MasterChef 24/7 | Desde el balcón, los cocineros apoyan a sus compañeros con mandil negro en MasterChef 24/7

La elegida fue Carmen, quien gracias a su desempeño logró quitarse el delantal negro y subir al balcón junto a sus compañeros. Con esta decisión, aseguró una semana más dentro de la competencia y dio un paso importante en su camino dentro del mundo de MasterChef 24/7.

La emoción fue evidente en la cocina, ya que Carmen recibió una nueva oportunidad para seguir demostrando que tiene las habilidades necesarias para llegar cada vez más lejos en la competencia culinaria más importante del país.

¿Dónde ver MasterChef 24/7?

Puedes seguir toda la actividad de MasterChef 24/7 a través de Azteca Uno. Disfruta de contenido de lunes a viernes con la convivencia, retos y momentos más destacados de los participantes, mientras que los domingos se vive el esperado programa de eliminación, donde los cocineros ponen en juego su permanencia en la competencia.

¿Cómo votar por tu participante favorito?

Los seguidores de MasterChef 24/7 también pueden formar parte de la experiencia votando por sus cocineros favoritos. Mantente atento a las dinámicas y anuncios oficiales de TV Azteca y MasterChef 24/7, donde se habilitan las votaciones para otorgar ventajas especiales dentro de la competencia.