Carmen y La Chuleta Metalera reciben el temido Mandil Negro en MasterChef 24/7

Los chefs de MasterChef 24/7 deliberaron sobre la marcha durante la segunda ronda de platillos para definir quiénes portarían el Mandil Negro. Tras evaluar errores, ejecución y desempeño en cocina, Carmen y “La Chuleta Metalera” fueron los participantes elegidos para quedar en riesgo, aumentando la tensión rumbo a las próximas eliminaciones de la competencia.