Chef Poncho le da consejos al Equipo Amarillo y elogia su organización, por otro lado Chef Adrián Herrera se acerca al Equipo Azul y le da consejos a Ramahá

La cocina de MasterChef 24/7 sigue encendida con tensión y estrategia. Chef Poncho elogió la organización del Equipo Amarillo durante el reto, reconociendo su buen trabajo en equipo. Por otro lado, Chef Adrián Herrera se acercó al Equipo Azul para darle consejos a Ramahá y ayudarlo a mejorar su desempeño en la cocina.

