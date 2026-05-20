EChef Poncho explota contra Luis por quedarse dormido en plena Master Class en MasterChef 24/7

El Chef Alfonso Cadena, conocido como Poncho, llamó fuertemente la atención de Luis dentro de MasterChef 24/7 luego de que aparentemente se quedara dormido durante una de las explicaciones de la Master Class. Mientras el regaño generó tensión en la cocina, el equipo verde logró adelantarse y entregar las primeras entradas del reto, tomando ventaja frente a los demás participantes.