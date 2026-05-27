La Chef Zahie le dio sus observaciones a los Equipos participantes del Reto y los comensales deciden a los ganadores
La Chef Zahie evalúa a los equipos del reto mientras los comensales toman la decisión final. Estos fueron los ganadores:
En MasterChef 24/7 llegó el momento decisivo del reto de la semana donde la Chef Zahie compartió sus observaciones con los equipos participantes, señalando detalles clave de sus platillos y desempeño, mientras los comensales tuvieron la última palabra para elegir a los ganadores de la jornada.