Chef Zahie explota contra Carmen por su desastre con el risotto en MasterChef 24/7
La tensión aumentó cuando la chef notó graves errores durante la preparación del platillo de Carmen en MasterChef 24/7.
La Chef Zahie Téllez llamó fuertemente la atención de Carmen dentro de MasterChef 24/7 luego de notar que la participante se encontraba perdida durante la preparación del risotto. El principal problema surgió por la cocción incorrecta del arroz, mientras la tensión en la cocina continuaba creciendo con Herrera y Antrax enfrentando también complicaciones en el reto.