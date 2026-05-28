Chefs dan recomendaciones previo al inicio del Reto y da inicio al jueves de Delantales Negros en MasterChef 24/7
Todo está listo para el jueves de Delantal Negro y los chefs compartieron las últimas recomendaciones antes del reto.
En MasterChef 24/7 comenzó oficialmente el jueves de Delantales Negros de la segunda semana. Momentos antes de arrancar el reto, los chefs dieron recomendaciones importantes a los participantes para enfrentar una de las pruebas más decisivas de la competencia y evitar cometer errores en la cocina.