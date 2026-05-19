Los chefs reconocen el esfuerzo de cocinar con guantes de box en MasterChef 24/7

Los chefs de MasterChef 24/7 probaron los platillos de cordero preparados durante uno de los retos más difíciles de la temporada. Además de señalar errores técnicos y detalles por mejorar, también reconocieron el talento y esfuerzo de los concursantes que tuvieron que cocinar usando guantes de box, destacando la dificultad del desafío y la capacidad de algunos participantes para resolver bajo presión.