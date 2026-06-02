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Este martes de Beneficio y Castigo, los participantes fueron divididos en grupos y unos tendrán qué preparar helados exóticos

Los Chefs explicaron las reglas que definirán quién obtiene ventajas y quién enfrentará consecuencias en la competencia en este primer Grupo.

La tensión aumenta en MasterChef 24/7 luego de que los chefs presentaran la dinámica del esperado Reto de Beneficio y Castigo de este martes. Los participantes ya conocen las reglas del Grupo Uno, mismo que pondrán a prueba su estrategia y desempeño haciendo un helados exóticos, donde cada decisión podría acercarlos al éxito o complicar su camino dentro de la competencia.

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