Claudia Lizaldi habla con Lancer sobre los mandiles negros y dan el inicio al Reto de hoy en jueves de Delantales Negros en MasterChef 24/7
Claudia conversa con Lancer sobre los mandiles negros y las ventajas de superarlos mientras Chef Poncho da inicio al conteo del reto.
En MasterChef 24/7, Claudia Lizaldi habló con Lancer sobre la tensión que rodea a los mandiles negros, justo antes de que el Chef Poncho iniciara el conteo para arrancar el reto. La presión aumenta en la cocina en uno de los momentos más decisivos de la competencia.