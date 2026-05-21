La salida de Lancer desata debate total en MasterChef 24/7 y Chef Poncho rompe el silencio

Claudia habló sobre el momento en que Lancer salió del foro de MasterChef 24/7, mientras panelistas y conductores analizaron todo lo ocurrido tras la polémica. Durante la conversación, el Chef Alfonso Cadena, Poncho, mostró su apoyo a Pablo al señalar que el participante se encontraba emocionalmente afectado, generando nuevas reacciones entre los seguidores del reality culinario.