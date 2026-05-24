MasterChef 24/7 | Comienza el reto de eliminación y Arturo recibe un emotivo mensaje de sus hijos

El reto de eliminación arrancó con solo 15 minutos en el reloj, aumentando la tensión entre los cocineros de MasterChef 24/7. Mientras todos corrían para sacar adelante sus platillos, Jazmín sorprendió al dar palabras de aliento a sus compañeros, convirtiéndose para muchos en toda una “pitoniza” dentro de la cocina. Por otro lado, Arturo vivió uno de los momentos más emotivos al recibir un conmovedor mensaje de sus hijos, quienes se han convertido en su mayor inspiración para seguir luchando dentro de la competencia.