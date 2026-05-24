MasterChef 24/7 | Llegó el domingo de eliminación en MasterChef 24/7
La tensión aumenta y los cocineros enfrentan una de las noches más importantes de la competencia.
Con la voz de Claudia Lizaldi acompañando las imágenes de los participantes con sus delantales, quedó claro que la competencia entra en una etapa decisiva en MasterChef 24/7. Después de una semana intensa llena de adaptación, presión y grandes retos culinarios, finalmente llegó el esperado domingo de eliminación. Los cocineros deberán demostrar quién tiene el nivel, la disciplina y el carácter para continuar dentro de la cocina más famosa de México.