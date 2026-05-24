MasterChef 24/7 | Llegó el domingo de eliminación en MasterChef 24/7

Con la voz de Claudia Lizaldi acompañando las imágenes de los participantes con sus delantales, quedó claro que la competencia entra en una etapa decisiva en MasterChef 24/7. Después de una semana intensa llena de adaptación, presión y grandes retos culinarios, finalmente llegó el esperado domingo de eliminación. Los cocineros deberán demostrar quién tiene el nivel, la disciplina y el carácter para continuar dentro de la cocina más famosa de México.

