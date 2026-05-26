¿Cómo VOTAR por tu participante favorito de MasterChef 24/7 para que se lleve La ventaja del Chef HOY 26 de mayo del 2026?

Es oficial, nos encontramos en la segunda semana de MasterChef 24/7, el reality de cocina más famoso de todo México; en ella cada uno de los cocineros enfrentará nuevos retos y deberá superar desafíos para convencer a los Chefs de que su platillo es el mejor, pero para esto tendrán que sacar todos sus dotes y talentos culinarios. “La Ventaja”, como su nombre lo dice, es un beneficio que algunos cocineros podrán tener para enfrentar sus pruebas. Aquí te decimos cómo votar para que quién tú prefieras se la lleve.

¿Cómo votar en MasterChef 24/7 para que un participante se lleve “La Ventaja”, HOY 26 de mayo?

Si buscas ayudar a tu cocinero favorito tu voto es sumamente importante ya que a través de nuestro sitio web oficial podrás hacerlo de manera fácil y totalmente gratis. A continuación te presentamos cada uno de los pasos.

Ingresa al sitio web de Azteca UNO MasterChef , posteriormente en la parte superior encontrarás la sección “VOTA” , al dar click automáticamente estarás en la sección para otorgar tus votos.

, posteriormente en la parte superior encontrarás la sección , al dar click automáticamente Por otro lado, también puedes ingresar a la sección de votaciones dando click AQUÍ



Una vez que estés dentro de la sección encontrarás la pregunta ¿Quién quieres que tenga La Tarjeta de Ventaja? . Encontrarás el nombre de los 21 cocineros y podrás repartir 10 votos entre todos ellos.



. Encontrarás el nombre de los 21 cocineros y podrás Las votaciones se liberarán a partir de las 9: 00 pm y la votación se cierra cuando los participantes terminen de cocinar.

¿En qué consiste “La Ventaja” para los cocineros de MasterChef 24/7?

“La Ventaja” es un gran beneficio para los participantes de la cocina más famosa de México, esta consiste en 10 minutos de asesoría por parte de los Chefs, lo cual se traduce en consejos y orientación, que sin duda son sumamente valiosos para generar estrategias, ya que durante los retos ganarle al tiempo es uno de los mayores desafíos.

¿Dónde y a qué hora ver MasterChef 24/7?

De lunes a viernes podrás disfrutar de MasterChef 24/7 a través de la señal abierta de Azteca UNO a partir de las 8: 30 pm y los domingos a las 8:00 pm. Por otro lado, también puedes seguir la transmisión 24/7 a través de la plataforma de streaming de Disney Plus. Recuerda seguir todas las redes de MasterChef 24/7 para no perderte detalles exclusivos.