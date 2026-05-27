¡Conoce la EXCLUSIVA receta de Claudia, cocinera de MasterChef 24/7, para preparar una avena exquisita!

Claudia, una de las cocineras más aplicadas de MasterChef 24/7 , reveló una deliciosa receta de avena para el desayuno que incluso sorprendió a la maestra Isabel Carvajal... ¡sólo necesitas estos ingredientes y mucho amor por la cocina!

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¿Cuál es la receta de avena que Claudia compartió en MasterChef 24/7?

Claudia contó en la clase secreta de frituras que recibió este miércoles por parte de la maestra Isabel Carvajal que tiene un negocio de bísquets, y para complementar el antojo prepara una avena que además de ser nutritiva es fácil de hacer y queda súper rica y cremosa: ¡toma nota!

"La avena, pues pongo a hervir AGUA, CANELA, ya que dé su hervor licúo la AVENA con otro poco de agua y lo pongo, ya que vuelve a hervir entonces ya le pongo la LECHERA, CLAVEL, otra LECHE convencional y (lo pongo a) que vuelva a hervir, ya al último que la apago le pongo el AZÚCAR", contó.

Claudia advirtió que hay que tener cuidado con la avena ya que, aunque no lo creas, tiene su chiste: "La avena es muy traicionera, se quema así, y la clave está en los tres hervores", explicó.

Además de este ingrediente, la maestra Isabel Carvajal recomendó ponerle a la receta algo más... ¡el amor! "El amor es lo importante", exclamó la chef.

¿Te animarías a preparar la avena de Claudia? ¡Seguramente con esta receta tan completa tus desayunos tendrán ese toque especial que le falta a tu despertar!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?