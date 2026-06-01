Conoce a quién ganó el Reto del Pin del Chef este lunes 01 de junio en MasterChef 24/7

La tercera semana de competencia arrancó con todo en MasterChef 24/7 y este lunes 01 de junio se vivió una intensa batalla por el Pin del Chef. Tras superar los retos de la jornada y convencer a los chefs con su propuesta culinaria, uno de los participantes logró quedarse con esta importante ventaja que podría cambiar el rumbo de la competencia durante los próximos días.

