MasterChef 24/7: ¿cuál es la diferencia entre un mortero y un molcajete y por qué los jueces prefieren este último?

Adrián Herrera, el chef experto que vuelve a MasterChef 24/7 este 2026 como uno de los estrictos jueces que criticará hasta el más mínimo aspecto de los platillos de los concursantes que se unan a esta aventura, fue muy claro al experto: él prefiere el molcajete al mortero a pesar de que ambos instrumentos de cocina sirven para lo mismo... ¿pero por qué?

¿En qué se parecen y qué diferencias tienen un mortero y un molcajete?

Hace unos días, los jueces Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera participaron en la divertida dinámica del "Diccionario de MasterChef 24/7" en donde explicaron algunos términos que todo experto en cocina debe saber como "emplatar" o "reducción".

El momento interesante llegó cuando al chef Herrera le tocó explicar qué es un mortero en la cocina: "¿Mortero, cómo que mortero? ¡Acá se llama molcajete! En otros países se les llama mortero: a veces es de piedra, a veces es de madera, a veces es de cerámica... yo prefiero el molcajete que tenemos aquí en México", dijo el experto.

El estilo directo y desenfadado del chef Herrera al momento de hablar del mortero hizo reír a más de una persona pero también nos dejó con la duda... ¿si el mortero y el molcajete sirven para lo mismo, por qué los expertos en cocina prefieren la variante mexicana?

El mortero es uno de los utensilios de cocina más antiguos que existen y consta de un cuenco cóncavo (un "tazón hondo") y un mazo (también conocido como "mano" o "maja") usado para triturar ingredientes manualmente.

Gracias al mortero se pueden elaborar salsas, adobos, pestos y guacamole sin generar calor para dar una textura y temperatura única; en cuanto al molcajete, que es el mortero mexicano por excelencia, la diferencia radica en su material especial.

Mientras que como dijo el chef Herrera, el mortero puede ser de madera o hasta cerámica, el molcajete mexicano está hecho de piedra volcánica (especialmente basalto vesicular), lo que libera de forma más eficiente los aromas y sabores de los ingredientes.

Por otro lado, la textura porosa de la tierra volcánica es ideal para oxigenar la mezcla y darle a las salsitas mexicanas ese sabor tan especial y con tanto sabor... ¡por eso Adrián Herrera fue tan claro al respecto!

Si no te quieres perder más curiosidades del mundo de la cocina, te invitamos a ver MasterChef 24/7, que promete ser más intenso que nunca en su edición 2026... ¡habrá de todo, desde recetas hasta chismes de intensidad!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces estará compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción tampoco tendrá cambios y conservará a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 2026.

¿Cuándo se estrena MasterChef México 2026 y cómo ver el 24/7?

El estreno de MasterChef 2026 es el domingo 17 de mayo en punto de las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO. Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO, entonces podrás sintonizar el 24/7 desde Disney+; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.