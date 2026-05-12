MasterChef 24/7: ¿cuál es la diferencia entre un mortero y un molcajete y por qué los jueces prefieren este último?
Aunque estos instrumentos de cocina tienen prácticamente la misma función, la variante mexicana es súper especial por este motivo
Adrián Herrera, el chef experto que vuelve a MasterChef 24/7 este 2026 como uno de los estrictos jueces que criticará hasta el más mínimo aspecto de los platillos de los concursantes que se unan a esta aventura, fue muy claro al experto: él prefiere el molcajete al mortero a pesar de que ambos instrumentos de cocina sirven para lo mismo... ¿pero por qué?
¿En qué se parecen y qué diferencias tienen un mortero y un molcajete?
Hace unos días, los jueces Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera participaron en la divertida dinámica del "Diccionario de MasterChef 24/7" en donde explicaron algunos términos que todo experto en cocina debe saber como "emplatar" o "reducción".
El momento interesante llegó cuando al chef Herrera le tocó explicar qué es un mortero en la cocina: "¿Mortero, cómo que mortero? ¡Acá se llama molcajete! En otros países se les llama mortero: a veces es de piedra, a veces es de madera, a veces es de cerámica... yo prefiero el molcajete que tenemos aquí en México", dijo el experto.
El estilo directo y desenfadado del chef Herrera al momento de hablar del mortero hizo reír a más de una persona pero también nos dejó con la duda... ¿si el mortero y el molcajete sirven para lo mismo, por qué los expertos en cocina prefieren la variante mexicana?
El mortero es uno de los utensilios de cocina más antiguos que existen y consta de un cuenco cóncavo (un "tazón hondo") y un mazo (también conocido como "mano" o "maja") usado para triturar ingredientes manualmente.
Gracias al mortero se pueden elaborar salsas, adobos, pestos y guacamole sin generar calor para dar una textura y temperatura única; en cuanto al molcajete, que es el mortero mexicano por excelencia, la diferencia radica en su material especial.
Mientras que como dijo el chef Herrera, el mortero puede ser de madera o hasta cerámica, el molcajete mexicano está hecho de piedra volcánica (especialmente basalto vesicular), lo que libera de forma más eficiente los aromas y sabores de los ingredientes.
Por otro lado, la textura porosa de la tierra volcánica es ideal para oxigenar la mezcla y darle a las salsitas mexicanas ese sabor tan especial y con tanto sabor... ¡por eso Adrián Herrera fue tan claro al respecto!
Si no te quieres perder más curiosidades del mundo de la cocina, te invitamos a ver MasterChef 24/7, que promete ser más intenso que nunca en su edición 2026... ¡habrá de todo, desde recetas hasta chismes de intensidad!
¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?
Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces estará compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción tampoco tendrá cambios y conservará a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 2026.
¿Cuándo se estrena MasterChef México 2026 y cómo ver el 24/7?
El estreno de MasterChef 2026 es el domingo 17 de mayo en punto de las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO. Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO, entonces podrás sintonizar el 24/7 desde Disney+; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.