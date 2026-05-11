MasterChef 24/7 | Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera revelan los básicos que no pueden faltar en la cocina

Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera compartieron cuáles consideran los productos indispensables de la canasta básica que no pueden faltar dentro de MasterChef México. Los Chefs explicaron cómo ingredientes simples pueden convertirse en deliciosos platillos llenos de creatividad, sabor y técnica. Además, destacaron la importancia de conocer bien los básicos de la cocina para construir recetas sólidas y sorprendentes.

