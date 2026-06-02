Diego arriesga y conquista la capitanía del Equipo Amarillo en MasterChef 24/7

Las degustaciones del reto de helados estuvieron llenas de creatividad y sabor en MasterChef 24/7. Aunque varios participantes presentaron propuestas interesantes, no todas lograron reunir los elementos necesarios para quedarse con la victoria. Quien sí logró convencer a los chefs fue Diego, que apostó por una propuesta arriesgada y bien ejecutada que terminó rindiendo frutos. Gracias a su desempeño, se convirtió en el capitán del Equipo Amarillo, obteniendo una importante ventaja para el reto por equipos y demostrando que arriesgarse también puede ser el camino al éxito dentro de la cocina más famosa de México.