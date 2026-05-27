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Conoce a quienes subieron al Balcón tras ganar el Reto por Equipos de la segunda semana de MasterChef 24/7

Conoce a los participantes que subieron al Balcón después de ganar el reto de la segunda semana.

La segunda semana de MasterChef 24/7 dejó a un equipo victorioso. Tras demostrar su talento, organización y sabor en el Reto por Equipos, los ganadores consiguieron subir al Balcón y asegurar su lugar lejos del riesgo en una jornada llena de tensión en la cocina, además de una participante salvada por el público.

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