Chefs explican la dinámica del jueves de Delantal Negro, ¡No son equipo, son rivales! Deberán de tener sus platillos en 40 minutos
Los chefs revelan la dinámica más intensa de MasterChef 24/7: en Delantal Negro, cada participante va por sí mismo.
En MasterChef 24/7 la competencia sube de nivel este jueves de Delantal Negro, pues para sorpresa de todos, los Chefs explicaron que aquí no existen alianzas ni trabajo en equipo: cada cocinero deberá enfrentarse individualmente para demostrar quién merece seguir en la cocina más famosa de México.