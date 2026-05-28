¡Así quedaron los equipos para la Noche de los Delantales Negros de MasterChef 24/7! (VIDEO)

El Chef Diego Niño le dio UN MINUTO Y MEDIO a los cocineros para organizarse en equipos para la Noche de los Delantales Negros de este jueves en MasterChef 24/7... ¡así quedó la LISTA COMPLETA de equipos para la competencia de hoy!

1. Julio y Ántrax

2. Flor y Nash

3. ⁠Ramaha y Emmanuel

4. ⁠Ixdit y Luis

5. Ricardo y Lula

6. Pablo y Arturo

7. Diego y Lancer

8. María, Carmen y Michelle

