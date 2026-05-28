¡Así quedaron los equipos para la Noche de los Delantales Negros de MasterChef 24/7! (VIDEO)
Luego de la clase del Chef Diego Niño, los 17 cocineros se organizaron en 7 parejas y un trío
El Chef Diego Niño le dio UN MINUTO Y MEDIO a los cocineros para organizarse en equipos para la Noche de los Delantales Negros de este jueves en MasterChef 24/7... ¡así quedó la LISTA COMPLETA de equipos para la competencia de hoy!
1. Julio y Ántrax
2. Flor y Nash
3. Ramaha y Emmanuel
4. Ixdit y Luis
5. Ricardo y Lula
6. Pablo y Arturo
7. Diego y Lancer
8. María, Carmen y Michelle