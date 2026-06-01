Masterchef 24/7 | Nash abre su corazón en entrevista exclusiva tras su eliminación

Nash se sinceró en una entrevista digital exclusiva junto a Leslie Gallardo y Antonio Betancourt, donde habló sobre su experiencia tras convertirse en la segunda eliminada de MasterChef 24/7. Durante la conversación, recordó los retos que enfrentó, las amistades que construyó y los aprendizajes que se lleva de una aventura que la puso a prueba tanto dentro como fuera de la cocina. Una charla emotiva donde Nash abrió su corazón y compartió todo lo que significó formar parte de la competencia.

