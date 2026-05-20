Equipo Verde entrega completo, pero los chefs no perdonan los errores en MasterChef 24/7

El Equipo Verde consiguió entregar sus tres platillos fuertes en MasterChef 24/7 justo antes de que el tiempo terminara para el equipo azul. No obstante, pese a completar la prueba, los chefs reprendieron a los participantes por distintos errores cometidos durante el reto, dejando claro que no solo importa entregar a tiempo, sino mantener técnica, orden y calidad dentro de la competencia.