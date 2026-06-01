Arranca la tercera semana con un reto de parejas y una misteriosa caja en MasterChef 24/7

La tercera semana de MasterChef 24/7 comienza con un reto que pondrá a prueba la comunicación, coordinación y paciencia de los participantes. Los cocineros deberán trabajar en parejas y enfrentar la dificultad de no poder soltarse durante toda la preparación, obligándolos a colaborar en cada movimiento dentro de la cocina. Además, una misteriosa caja será parte fundamental de la prueba, añadiendo un elemento sorpresa que podría cambiar el rumbo del desafío y complicar aún más la búsqueda del Pin del Chef.