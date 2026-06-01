Finaliza el reto por el Pin del Chef y llega la hora de defender cada platillo en MasterChef 24/7

El reto individual ha llegado a su fin en MasterChef 24/7 y ahora comienza una de las etapas más importantes de la competencia. Flor, Ramahá y Daniela deberán presentar sus creaciones ante los Maestros del Fuego y explicar por qué sus platillos son dignos de quedarse con el codiciado Pin del Chef. Con el tiempo agotado y los nervios al máximo, cada detalle contará en una degustación que podría definir el rumbo de toda la semana dentro de la cocina más famosa de México.