Flor, Ramahá y Daniela avanzan al reto final por el Pin del Chef en MasterChef 24/7

Después de una intensa jornada de degustaciones, llegó el momento de la decisión final de los chefs en MasterChef 24/7. Tras analizar cada una de las propuestas culinarias, los Maestros del Fuego cerraron las votaciones y eligieron a Flor, Ramahá y Daniela como las cocineras que competirán en el reto definitivo por el Pin del Chef. Antes de arrancar la siguiente prueba, los chefs explicaron las reglas y los objetivos del nuevo desafío, dejando claro que la exigencia será aún mayor. Con todo listo y la tensión en aumento, comenzó oficialmente el reto que definirá quién se quedará con el codiciado poder de la semana.