Flor, Ramahá y Daniela avanzan al reto final por el Pin del Chef en MasterChef 24/7
Los Chefs tomaron su decisión y definieron quiénes seguirán en la lucha por uno de los poderes más importantes de la competencia.
Después de una intensa jornada de degustaciones, llegó el momento de la decisión final de los chefs en MasterChef 24/7. Tras analizar cada una de las propuestas culinarias, los Maestros del Fuego cerraron las votaciones y eligieron a Flor, Ramahá y Daniela como las cocineras que competirán en el reto definitivo por el Pin del Chef. Antes de arrancar la siguiente prueba, los chefs explicaron las reglas y los objetivos del nuevo desafío, dejando claro que la exigencia será aún mayor. Con todo listo y la tensión en aumento, comenzó oficialmente el reto que definirá quién se quedará con el codiciado poder de la semana.