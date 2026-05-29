Arranca el Viernes de Salvación con Retos Exprés y una importante ventaja en MasterChef 24/7

Claudia Lizaldi dio la bienvenida al programa y presentó junto a los Chefs la dinámica del esperado Viernes de Salvación en MasterChef 24/7. Durante la explicación, los Maestros del Fuego anunciaron que los cocineros enfrentarán una serie de intensos retos exprés que pondrán a prueba su rapidez, creatividad y capacidad para trabajar bajo presión. Además, se reveló que una de las participantes contará con una ventaja especial, un beneficio que podría marcar la diferencia en el desarrollo de la competencia y acercarla a la Salvación.