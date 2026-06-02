Jazmín rompe en llanto al recibir un emotivo regalo de su hermano en MasterChef 24/7

Un momento lleno de emoción se vivió en MasterChef 24/7 cuando Jazmín se conmovió hasta las lágrimas al hablar de lo mucho que extraña a su hermano. En medio de la exigencia de la competencia, recibió un hermoso regalo y mensaje que le recordó el apoyo incondicional de su familia. La sorpresa se convirtió en una fuente de motivación para seguir luchando por sus sueños y dar lo mejor de sí dentro de la cocina más famosa de México.