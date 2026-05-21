Julio toma una decisión explosiva y pone en riesgo a varios cocineros en MasterChef 24/7

Julio enfrentó una de las decisiones más importantes dentro de MasterChef 24/7 al elegir a los concursantes que competirán en el primer reto de la noche: Ramahá, Jazmín, Antrax, Flor y Carmen. La elección podría ponerlo en riesgo frente a sus compañeros, mientras Antrax recibió beneficios especiales antes de arrancar oficialmente la prueba, aumentando aún más la tensión en la cocina.