Lancer protagoniza un momento de tensión con la Maestra Isabel en MasterChef 24/7

Un momento de tensión se vivió dentro de MasterChef 24/7 cuando Lancer tuvo un intercambio de opiniones con la Maestra Isabel. Ante la situación, los chefs aprovecharon para recordar la importancia de mantener una comunicación respetuosa y con mayor tacto dentro de la competencia. Sin embargo, Lancer dejó claro que su intención siempre fue expresar su punto de vista desde el respeto, manteniendo una postura firme respecto a lo sucedido. El momento generó conversación entre los participantes y demostró que, además de cocinar, la convivencia también representa un reto importante dentro de la cocina más famosa de México.