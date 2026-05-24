MasterChef 24/7 | Lancer sorprende a los chefs con su platillo en la segunda ronda de degustaciones

Comenzó la segunda ronda de degustaciones en MasterChef 24/7 y uno de los momentos más comentados fue cuando los chefs finalmente pudieron probar un platillo preparado por Lancer. Después de tanta tensión y polémica alrededor del participante, su preparación logró sorprender positivamente y demostró que también tiene gran talento dentro de la cocina. Los Chefs reconocieron el trabajo realizado, dejando claro que Lancer puede convertirse en un fuerte competidor dentro de la competencia.

