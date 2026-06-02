Las Divas y Ramahá protagonizan un tenso intercambio de palabras en MasterChef 24/7

La convivencia volvió a encenderse en MasterChef 24/7 cuando Michelle y Ramahá se enfrascaron en una intensa conversación que llamó la atención de sus compañeros. Mientras tanto, Carmen aprovechó un momento con el Chef Poncho para hablar sobre lo que esperaba conseguir en este reto, especialmente después de que Ramahá le asignara usar guantes como parte de un castigo que complicó aún más su desempeño en la cocina.