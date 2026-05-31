MasterChef 24/7 | Las emociones toman el control en el tercer reto

El tercer reto de MasterChef 24/7 llega cargado de emociones, ya que los participantes tendrán la misión de crear un platillo libre que represente lo que sienten dentro de la competencia. A través de sabores, técnicas e ingredientes, los cocineros buscarán plasmar sus experiencias, alegrías, frustraciones y sueños en preparaciones llenas de significado. El objetivo será convertir esas emociones en un platillo delicioso que logre impresionar a los chefs y les permita ganar un lugar en el balcón de los salvados.

