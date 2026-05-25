MasterChef 24/7 | Javier ‘La Chuleta’ se sincera sobre su experiencia en el mundo de MasterChef 24/7

Javier ‘La Chuleta’ abrió su corazón y habló sobre todo lo que vivió dentro del mundo de MasterChef 24/7 tras convertirse en el primer eliminado de la competencia. Durante la conversación, aseguró que la convivencia fue uno de los retos más complicados, ya que considera que varios de sus compañeros estaban acostumbrados a llevar una vida más sencilla fuera de la presión constante de la cocina. Además, Javier recordó los desafíos culinarios, los momentos de tensión y todo lo que enfrentó previo a su eliminación, dejando ver lo intensa que puede ser la experiencia dentro de la universidad culinaria más famosa de México.

