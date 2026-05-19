Los chefs toman la decisión más importante de la noche en MasterChef 24/7

La tensión aumentó en MasterChef 24/7 cuando los chefs comenzaron a probar los platillos de la segunda ronda del reto. Cada preparación será clave para definir quiénes se convertirán en los capitanes de la noche, una posición que podría cambiar el rumbo de la competencia. Entre nervios, críticas y expectativas, los participantes esperan convencer al jurado con sus mejores propuestas culinarias.