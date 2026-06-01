Los Chefs motivan a las finalistas antes de la batalla por el Pin del Chef en MasterChef 24/7

La tensión se siente en cada estación de MasterChef 24/7 mientras Flor, Ramahá y Daniela compiten por el codiciado Pin del Chef. Durante el reto, los Maestros del Fuego recorrieron las estaciones para brindar palabras de ánimo, observaciones y consejos que podrían marcar la diferencia en el resultado final. Consciente de que el pin otorga un gran poder dentro de la competencia, cada una de las cocineras busca aprovechar al máximo esta oportunidad para demostrar su talento, creatividad y liderazgo dentro de la cocina más famosa de México.