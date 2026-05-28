Los Chefs prueban a los Cocineros y así es como se prepara en el desafío, hablan sobre el respeto y la competencia
Los chefs ponen a prueba a los cocineros mientras revelan cómo se preparan para el desafío de los Delantales Negros.
En MasterChef 24/7, los Chefs probaron a los cocineros durante la preparación del desafío y compartieron reflexiones sobre el respeto dentro de la cocina y la intensidad de la competencia. Entre presión y estrategia, los participantes buscan demostrar quién tiene lo necesario para seguir avanzando.