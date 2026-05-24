MasterChef 24/7 | Los Chefs revelan el ingrediente clave y arranca un nuevo reto en MasterChef México 24/7
Los cocineros tendrán 45 minutos para demostrar que merecen seguir en la competencia.
Los chefs explicaron la importancia del nuevo elemento que los participantes deberán utilizar en el siguiente reto de MasterChef 24/7, destacando cómo este ingrediente puede marcar la diferencia en sabor, técnica y creatividad. Con la presión al máximo, los cocineros recibieron 45 minutos para preparar un platillo capaz de mantenerlos dentro de la cocina más famosa de México. Cada decisión y cada minuto serán clave en una noche donde el riesgo de eliminación sigue presente.