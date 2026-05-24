MasterChef 24/7 | Los Chefs revelan el ingrediente clave y arranca un nuevo reto en MasterChef México 24/7

Los chefs explicaron la importancia del nuevo elemento que los participantes deberán utilizar en el siguiente reto de MasterChef 24/7, destacando cómo este ingrediente puede marcar la diferencia en sabor, técnica y creatividad. Con la presión al máximo, los cocineros recibieron 45 minutos para preparar un platillo capaz de mantenerlos dentro de la cocina más famosa de México. Cada decisión y cada minuto serán clave en una noche donde el riesgo de eliminación sigue presente.

