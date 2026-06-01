Antrax y Claudia apuestan por un tamal para buscar el Pin del Chef en MasterChef 24/7

Antrax y Claudia decidieron apostar por un delicioso tamal durante el reto de parejas en MasterChef 24/7. Aunque la propuesta promete mucho sabor y tradición, la gran incógnita es si el tiempo será suficiente para que el platillo alcance el punto perfecto de cocción. Con el reloj avanzando rápidamente, ambos cocineros trabajan contra el tiempo con la esperanza de entregar una preparación capaz de llevarlos a la siguiente etapa y mantener viva la posibilidad de competir por el codiciado Pin del Chef.