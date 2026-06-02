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Comienza el segundo Reto: Los churros definirán al próximo capitán en MasterChef 24/7

Los cocineros deberán demostrar técnica, creatividad y mucho sabor para quedarse con una nueva capitanía.

Tras conocer al primer capitán de la jornada, arranca el segundo reto en MasterChef 24/7, donde los participantes tendrán la misión de preparar deliciosos churros para conquistar el paladar de los chefs. La prueba pondrá a examen su técnica, manejo de los tiempos y capacidad para transformar un clásico de la repostería en una propuesta memorable. Solo uno logrará destacar entre todos y convertirse en el segundo capitán, demostrando por qué merece estar en la cocina más famosa de México.

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