Maestros del fuego piden respeto a la estación de trabajo; vendrán fuertes sanciones a los Cocineros si continúan con estos descuidos:
Piden respeto en la estación de trabajo y señalan áreas de mejora para algunos Cocineros, además de las sanciones que tendrán de continuar así.
La exigencia aumenta en MasterChef 24/7 pues los maestros del fuego hicieron un llamado al respeto dentro de la estación de trabajo y aprovecharon para pedirle a Emmanuel que mejore tanto la presentación de sus platillos como su escucha activa durante el reto.