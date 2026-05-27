masterchef-24/7
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Maestros del fuego piden respeto a la estación de trabajo; vendrán fuertes sanciones a los Cocineros si continúan con estos descuidos:

Piden respeto en la estación de trabajo y señalan áreas de mejora para algunos Cocineros, además de las sanciones que tendrán de continuar así.

Por: André Gutiérrez

La exigencia aumenta en MasterChef 24/7 pues los maestros del fuego hicieron un llamado al respeto dentro de la estación de trabajo y aprovecharon para pedirle a Emmanuel que mejore tanto la presentación de sus platillos como su escucha activa durante el reto.

Tags relacionados
MasterChef Reto de equipos de MasterChef