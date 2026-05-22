María se QUIEBRA en MasterChef 24/7 al hablar de la muerte de su hermano: “Te arrancan el alma”

María, de MasterChef 24/7, apostó con su hermano y ahora quiere cumplirle : la cocinera no pudo evitar conmoverse en una entrevista exclusiva en la que habló de las dos motivaciones más importantes de su vida, al tiempo que ventiló el dolor más fuerte que sufrió.

¿Qué dijo María de su hermano en MasterChef 24/7?

Durante la entrevista que tuvo lugar este viernes 22 de mayo del 2026 por la mañana, María aceptó que está obligada a ganar el reality porque le hizo una promesa a su hermano muerto, a quien le quitaron la vida en circunstancias violentas que ella no quiso detallar mucho porque le lastima hablar de eso.

"Mi motivación principal es mi hija para darle un buen futuro y mi hermano, lo estoy haciendo en memoria de mi hermano (…) es que aposté con mi hermano muerto, por eso estoy aquí, aposté que si ganaba le iba a llevar mariachi en su tumba", contó María.

"Mi hermano tuvo una muerte violenta (…) él era una persona muy alegra, vivaz, ambicioso, leal y recio, pero cuando cumplió 23 años le quitaron la vida", recordó María, quien aceptó que fue terrible tener que ir a reconocer el cuerpo de su hermano cuando ocurrió la tragedia.

"Fue abrumador porque a mí me tocó junto con mi mamá y el papá de mi hija... nos tocó reconocer el cuerpo... no sólo fue abrumador, sino que sientes que te arrancan el alma", aceptó María con la voz entrecortada y al borde de las lágrimas.

"Difícil se queda corto, sentí mucha cólera, mucha ira porque prácticamente lo crié desde chiquito, así que sentí que me arrebataron a mi bebé", aceptó María, quien declaró que este deceso no sólo la quebró a ella, sino también a su hija porque ella formó un vínculo especial con su tío.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces estará compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción tampoco tendrá cambios y conservará a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?