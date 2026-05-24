MasterChef 24/7 | Michelle acepta sus errores y habla de cómo ha sido juzgada

Pablo habló sobre el apoyo que ha recibido y brindado a Michelle dentro de la competencia, destacando la conexión que han construido durante la convivencia. Más adelante, Claudia Lizaldi también reflexionó sobre las emociones que se viven en la cocina y cómo cada participante enfrenta la presión de manera distinta. En medio de la conversación, Michelle volvió a sincerarse y aceptó que puede llegar a ser caprichosa y berrinchuda, aunque dejó claro que eso no la convierte en una mala persona. La participante aseguró que todos tienen “luz y sombra”, mostrando uno de sus momentos más vulnerables dentro de MasterChef 24/7.

