¡OFICIAL! Michelle es la participante salvada, HOY 28 de mayo del 2026 en Masterchef 24/7

Es oficial, Michelle es la cocinera salvada en la segunda semana de Masterchef 24/7 mientras que Carmen y María no lograron subir al balcón y tendrán que esforzarse más para no poder perder su lugar en el reality, el cual se encuentra en la segunda semana y en uno de los mejores momentos, pero también con muchos llenos de tensiones debido a que los cocineros deben superar todas las prubas que se les presentan al momento de realizar sus platillos. Este jueves 28 de mayo Maria, Carmen y Michelle compitieron por salvarse y no ponerse el temible delantal negro. Por su parte, las tres no solo tuvieron que cocinar a la perfección sino también ganarle al tiempo.

¿Qué cocinaron Maria, Carmen y Michelle en el jueves de delantal negro, hoy 28 de mayo?

Michelle cocinó un platillo llamado "Toronjil" el cual consistió en una reducción de iberia, cáscara de limón, naranja, vino blanco además le colocó nanches, esparragos y ajonjolí tostado. Por su parte, María cocinó "Pez a la Meztli" en donde cocino filete con iberia y agregó esparragos con un toque de sal para darle sabor. Finalmente Carmen realizó unos esparragos envueltos en pescado y utilizó el fondo para darle más sazón a su platillo. La participante recibió tips por parte de la chef de Zahie Téllez. Hizo un fondo con la cabeza de pescado y sus alcaparras estuvieron sazonadas con jugo de limón e iberia. Sin embargo, el platillo de Michelle fue el que logró convencer a los chefs Adrián Herrera, Poncho Cadena y Zahie Téllez. Las tensiones fueron grandes ya que las tres cocineras tuvieron que resolver con los ingredientes con los que contaban.

La primera en ser elegida para portar el delantal negro fue Carmen y la segunda María por lo que Michelle subió al balcón. Sin embargo, María rompió en llanto al saber el resultado ya que expresó que era la primera vez que cocinaba un pescado. Sin embargo, la chef Zahie Téllez le expresó que su pescado había tenido una excelente cocción por lo que había votado por ella. Ahora, quiénes portan del delantal negro deberán esforzarse más para conseguir los votos del público.

¿Dónde ver MasterChef 247/7?

Podrás disfrutar de el reality de cocina más importante de México través de la señal abierta de Azteca UNO a partir de las 8: 30 pm y los domingos a las 8:00 pm. Por otro lado, también puedes seguir la transmisión 24/7 a través de la plataforma de streaming de Disney Plus. Por otro lado, no olvides estar pendiente el sitio web de MasterChef para tener información exclusiva del reality así como seguir todas sus redes sociales.

