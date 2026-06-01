Michelle busca el Pin del Chef para poner orden en MasterChef 24/7 mientras los Cocineros lo dejan todo
La cocinera habló sobre los recientes cambios dentro de la competencia y dejó claro por qué quiere quedarse con el importante poder.
Michelle compartió su opinión sobre lo ocurrido recientemente con Camila y Jazmín, asegurando que dentro de la competencia es necesario contar con mayor control y orden para mantener una buena dinámica entre los cocineros. Por ello, dejó claro que una de sus principales motivaciones para ganar el Pin del Chef es tener la oportunidad de influir en las decisiones de la semana y ayudar a que la convivencia y la competencia sigan un rumbo más organizado dentro de la cocina más famosa de México.